Пенсионер получил новый дом по госпрограмме: его тело нашли на следующее утро

В Индии пожилой парализованный фермер стал жертвой нападения леопарда. Трагический инцидент произошел в деревне Паласкхеда, которая находится в штате Махараштра, пишет Times of India.
65-летний Субаш Какде спал в новом доме, полученном по государственной программе. Здание еще не было полностью достроено, и в нем не успели установить двери. Ночью дикое животное проникло внутрь и напало на мужчину. Сын фермера обнаружил тело отца утром, парамедики констатировали смерть.
Лесничие взяли образцы биологических материалов для проведения анализа, который должен подтвердить причастность леопарда к нападению. Вскрытие указывает на нападение дикого животного, но окончательные выводы будут сделаны после завершения экспертизы.
У Субаша Какде, который не мог оказать сопротивления хищнику, остались жена, трое детей и внук. Местные власти пообещали семье выплатить компенсацию после завершения расследования обстоятельств произошедшего.
Другая трагедия случилась в Мозамбике, где крокодил утащил молодого спортсмена. 19-летний футболист тренировался на берегу реки Замбези. Вечером 19 июня после пробежки он подошёл к воде. На него напал огромный крокодил длиной около пяти метров.