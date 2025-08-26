Пенсионер получил новый дом по госпрограмме: его тело нашли на следующее утро

65-летний Субаш Какде спал в новом доме, полученном по государственной программе. Здание еще не было полностью достроено, и в нем не успели установить двери. Ночью дикое животное проникло внутрь и напало на мужчину. Сын фермера обнаружил тело отца утром, парамедики констатировали смерть.