Ветеран армии США поджег флаг рядом с Белым домом

Ветеран сжег флаг в знак протеста против указа Трампа, сообщил американский телеканал.
Ветерана армии США задержали рядом с Белым домом из-за подожженного флага Штатов. Причиной его поведения стал знак протеста против одного из последних указов президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает американский телеканал.
«Ветеран армии США был задержан перед Белым домом после того, как сжег флаг в знак протеста против одного из последних указов президента Дональда Трампа», — указано в сообщении телеканала Fox 5.
Ранее президент Дональд Трамп подписал указ, вопреки решению верховного суда США. В нем указано, что за сожжение американского флага будет осуществляться уголовное преследование.
О том, что закон планировался вводиться американский лидер поделился во время выступлением перед военными и ветеранами на военной базе Форт-Брэгг. По его словам, тюремное наказание планировалось сроком на один год. Об этом сообщали RT. 26 августа данный указ был подписан.