Ветеран армии США поджег флаг рядом с Белым домом

Ветерана армии США задержали рядом с Белым домом из-за подожженного флага Штатов. Причиной его поведения стал знак протеста против одного из последних указов президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает американский телеканал.

Ветеран сжег флаг в знак протеста против указа Трампа, сообщил американский телеканал.

«Ветеран армии США был задержан перед Белым домом после того, как сжег флаг в знак протеста против одного из последних указов президента Дональда Трампа», — указано в сообщении телеканала Fox 5.

Ранее президент Дональд Трамп подписал указ, вопреки решению верховного суда США. В нем указано, что за сожжение американского флага будет осуществляться уголовное преследование.

О том, что закон планировался вводиться американский лидер поделился во время выступлением перед военными и ветеранами на военной базе Форт-Брэгг. По его словам, тюремное наказание планировалось сроком на один год. Об этом сообщали RT. 26 августа данный указ был подписан.

