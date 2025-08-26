В Пулково отменили или задержали вылеты более 20 самолетов

Ранее в пресс-службе Росавиации сообщали о введении в аэропорту Пулково временных ограничений на прием и выпуск самолетов. В 06:34 мск Росавиация проинформировала, что аэропорт возобновляет обслуживание рейсов, их прием и вылет осуществляется по согласованию с соответствующими органами.