Стало известно о смертельном нападении тигра на человека — жертва лишилась ноги

Инцидент произошел вечером 23 августа 2025 года в деревне Нарни Катигхара. 21-летний Саураб Диксит работал на сахарной плантации, когда на него напал хищник из семейства кошачьих. Молодой человек был смертельно ранен, после чего животное частично съело его тело, оторвав ногу. Несмотря на то, что трагедия разыгралась всего в 200 метрах от местной больницы, нападение оставалось незамеченным до момента обнаружения останков.