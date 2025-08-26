Стало известно о смертельном нападении тигра на человека — жертва лишилась ноги

В индийском округе Ситатур штата Уттар-Прадеш зарегистрирован первый случай смертельного нападения тигра на человека. Об этом сообщает издание The Times of India.
Инцидент произошел вечером 23 августа 2025 года в деревне Нарни Катигхара. 21-летний Саураб Диксит работал на сахарной плантации, когда на него напал хищник из семейства кошачьих. Молодой человек был смертельно ранен, после чего животное частично съело его тело, оторвав ногу. Несмотря на то, что трагедия разыгралась всего в 200 метрах от местной больницы, нападение оставалось незамеченным до момента обнаружения останков.
Специалисты лесного департамента Ситатура предполагают, что хищник преодолел около восьми километров из заповедника в лесном массиве Кхери перед нападением. Ранее в этом регионе не фиксировались случаи смертельных нападений тигров на людей.
Биолог Камар Куреши отметил, что национальный парк «Дудхва», являющийся вероятным местом происхождения тигра и другие лесные территории региона испытывают перенаселение хищниками. Это вынуждает многих самцов покидать традиционные места обитания и приближаться к населённым пунктам. Эксперт подчеркнул необходимость расселения тигров в более просторные районы с достаточной кормовой базой.
