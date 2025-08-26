«На задней оси автомобиля установлены изношенные шины». МВД озвучило подробности лобового ДТП под Ивацевичами, где погибло пять человек

МВД раскрыло детали лобового ДТП с пятью погибшими под Ивацевичами. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В понедельник, 25 августа, примерно в 16.30 в Ивацевичском районе на 171 километре автодороги М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ» случилось лобовое ДТП с грузовиком и двумя легковыми автомобилями BMW и Volkswagen (подробнее мы писали здесь).
В МВД уточнили, что 20-летний водитель, который находился за рулем BMW, не справился с управлением в момент дождя, выехал на полосу встречного движения, где врезался в легковой автомобиль, а также в грузовик. Два водителя и три пассажира в возрасте от 18 до 42 погибли, девятилетняя девочка была доставлена в больницу.
В ведомстве обращают внимание: водитель указанного авто, чей стаж вождения составляет примерно год, неоднократно привлекался сотрудниками ГАИ к административной ответственности за превышение скорости. Кроме того, он также привлекался за отсутствие техосмотра. В МВД добавили, что на задней оси автомобиля установлены изношенные шины.
«Несмотря на значительное количество датчиков фиксации скорости на указанной автодороге, работа Госавтоинспекции по их установке будет продолжена», — предупредили в пресс-службе ведомства.
