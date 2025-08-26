«На задней оси автомобиля установлены изношенные шины». МВД озвучило подробности лобового ДТП под Ивацевичами, где погибло пять человек

В МВД уточнили, что 20-летний водитель, который находился за рулем BMW, не справился с управлением в момент дождя, выехал на полосу встречного движения, где врезался в легковой автомобиль, а также в грузовик. Два водителя и три пассажира в возрасте от 18 до 42 погибли, девятилетняя девочка была доставлена в больницу.