Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«На задней оси автомобиля установлены изношенные шины». МВД озвучило подробности лобового ДТП под Ивацевичами, где погибло пять человек

МВД раскрыло детали лобового ДТП с пятью погибшими под Ивацевичами.

Источник: Комсомольская правда

МВД раскрыло детали лобового ДТП с пятью погибшими под Ивацевичами. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В понедельник, 25 августа, примерно в 16.30 в Ивацевичском районе на 171 километре автодороги М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ» случилось лобовое ДТП с грузовиком и двумя легковыми автомобилями BMW и Volkswagen (подробнее мы писали здесь).

В МВД уточнили, что 20-летний водитель, который находился за рулем BMW, не справился с управлением в момент дождя, выехал на полосу встречного движения, где врезался в легковой автомобиль, а также в грузовик. Два водителя и три пассажира в возрасте от 18 до 42 погибли, девятилетняя девочка была доставлена в больницу.

В ведомстве обращают внимание: водитель указанного авто, чей стаж вождения составляет примерно год, неоднократно привлекался сотрудниками ГАИ к административной ответственности за превышение скорости. Кроме того, он также привлекался за отсутствие техосмотра. В МВД добавили, что на задней оси автомобиля установлены изношенные шины.

«Несмотря на значительное количество датчиков фиксации скорости на указанной автодороге, работа Госавтоинспекции по их установке будет продолжена», — предупредили в пресс-службе ведомства.

Тем временем приложение «Оплати» меняет правила покупки билетов на транспорт.

Кстати, Минобразования сделало заявление о том, что нужно обсуждать учителям в Беларуси.

Кроме того, в Барановичах 53-летний мужчина напал на девушку за отказ познакомиться.