Экс-начальника лечебного центра Минобороны Кувшинова обвинили в мошенничестве при закупке медоборудования

Вместе с ним по делу проходят еще три фигуранта, в отношении которых также избрана мера пресечения. Следствие установило, что заместитель начальника продаж «Дельруса» Игорь Игнатов и коммерческий директор «ТДА-Сервис» Александр Хоцин вступили в преступный сговор с Кувшиновым с целью хищения бюджетных денежных средств. Путем завышения стоимости медицинского оборудования они совершили хищение более 57 миллионов рублей, которые распределили между собой.