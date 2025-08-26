Экс-начальника лечебного центра Минобороны Кувшинова обвинили в мошенничестве при закупке медоборудования

Следователи предъявили обвинение бывшему начальнику ФГБУ «9-й лечебно-диагностический центр» Минобороны РФ генерал-майору Константину Кувшинову. Его обвиняют в хищении более 57 миллионов рублей, которые были выделены на закупку медицинского оборудования. Как сообщает ТАСС, генерал помещен под стражу.
Против Кувшинова возбудили дело по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. Генерал-майор занимал должность начальника лечебно-диагностического центра с февраля 2019 года по май 2025 года. До этого он был начальником лечебно-профилактического управления и заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны.
Вместе с ним по делу проходят еще три фигуранта, в отношении которых также избрана мера пресечения. Следствие установило, что заместитель начальника продаж «Дельруса» Игорь Игнатов и коммерческий директор «ТДА-Сервис» Александр Хоцин вступили в преступный сговор с Кувшиновым с целью хищения бюджетных денежных средств. Путем завышения стоимости медицинского оборудования они совершили хищение более 57 миллионов рублей, которые распределили между собой.
Ранее KP.RU писал, что генерал-майора Минобороны РФ Анвара Галимуллина приговорили к двум с половиной годам колонии условно, признав его тем самым виновным по факту служебного подлога и особо крупной растрате.