Экс-начальник медцентра Минобороны арестован за крупное мошенничество на ₽57 млн

Согласно версии следствия, в 2022 году центр заключил договоры с двумя коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования общей стоимостью свыше 100 миллионов рублей. Представители этих компаний совместно с Кувшиновым искусственно завысили стоимость техники и осуществили хищение более 57 миллионов рублей, которые впоследствии распределили между соучастниками.