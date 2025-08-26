Экс-начальник медцентра Минобороны арестован за крупное мошенничество на ₽57 млн

Бывшему руководителю ФГБУ «9-й лечебно-диагностический центр» Минобороны России генерал-майору Константину Кувшинову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. По данным материалов дела, обвиняемый помещён под стражу.
Кувшинов возглавлял учреждение с февраля 2019 года по май 2025 года. Предыдущим местом его службы являлась должность заместителя начальника Главного военно-медицинского управления военного ведомства, сообщает ТАСС.
Согласно версии следствия, в 2022 году центр заключил договоры с двумя коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования общей стоимостью свыше 100 миллионов рублей. Представители этих компаний совместно с Кувшиновым искусственно завысили стоимость техники и осуществили хищение более 57 миллионов рублей, которые впоследствии распределили между соучастниками.
В рамках расследования уголовного дела фигурируют ещё трое обвиняемых, в отношении которых также избрана мера пресечения. Среди арестованных значатся представители обеих фирм-подрядчиков и предприниматель Владимир Богданов. Расследование осуществляется Главным военным следственным управлением СК России.
