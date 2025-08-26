Ричмонд
В Братске ликвидировали медведя, вышедшего к людям

В Братске правоохранительные органы и специалисты по охране животного мира проводят совместные мероприятия в связи с участившимися случаями появления медведей вблизи жилых районов. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД Иркутской области.

Накануне в полицию поступило несколько сообщений о новом случае выхода хищника к людям в районе станции «Раздолье», где животное привлекли пищевые отходы, предназначенные для домашних питомцев. Специалисты-охотоведы оперативно отреагировали на вызов и ликвидировали угрозу. Пострадавших среди местных жителей не зафиксировано.

В настоящее время продолжается поиск ещё одного медведя, следы которого были обнаружены в садоводствах «Чайка» и «Таёжный ключ». Полиция настоятельно рекомендует гражданам немедленно сообщать о любых случаях приближения крупных диких животных к населённым пунктам, не предпринимать самостоятельных попыток отпугивания или контакта с хищником, обеспечить защиту домашних животных и соблюдать меры предосторожности.