Сотрудники МЧС начали поиски четырех потерявшихся в лесу на Сахалине

«Спасатели совместно с сотрудниками других ведомств и добровольцами обследуют окрестности в районе горы Вайда в поисках четырех человек», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что пропавшие 23 августа ушли в лес собирать дикоросы и не вернулись. Их поисками занимаются более 20 человек и шесть единиц техники, в том числе кинологический расчет и беспилотники.
В пресс-службе МЧС региона сообщили «Известиям», что среди пропавших был 15-летний подросток. Также отмечается, что поисковые работы осложнены низкой облачностью и густым туманом.
Глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин 24 августа сообщил о пропаже тургруппы из 10 человек. Уточнялось, что туристическая группа не вышла на связь в районе вулкана Баранского. Позже следователи начали проверку по факту исчезновения группы.
Позднее стало известно, что туристическая группа не была зарегистрирована. Предполагалось, что она могла «свернуть не туда» из-за очень сильного тумана. Позднее на поиски пропавших отправился вертолет МЧС Ми-8. На следующий день участники группы были найдены. Как сообщили в МЧС, медицинская помощь туристам не требуется.