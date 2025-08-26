Сотрудники МЧС начали поиски четырех потерявшихся в лесу на Сахалине

Позднее стало известно, что туристическая группа не была зарегистрирована. Предполагалось, что она могла «свернуть не туда» из-за очень сильного тумана. Позднее на поиски пропавших отправился вертолет МЧС Ми-8. На следующий день участники группы были найдены. Как сообщили в МЧС, медицинская помощь туристам не требуется.