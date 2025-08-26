В Иркутске вступил в силу приговор по делу об убийстве подростка на «Лисихе»

В Иркутске вступил в силу приговор по уголовному делу об убийстве подростка на остановке «Лисиха». В январе 2025 года Октябрьский районный суд вынес обвинение четырем местным жителям за хулиганство и кражу. Один из осужденных признан виновным в убийстве, совершенном из хулиганских побуждений. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, 2 декабря 2023 года около 22 часов вечера на остановке группа нетрезвых молодых людей вступила в конфликт с пятью незнакомыми подростками.