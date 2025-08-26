На процессе по делу экс-министра Куприянова допросили ключевого свидетеля

Башуров сообщил, что за свой счёт приобретал и доставлял материалы и технику, в том числе газонокосилку Bosch примерно за 42 тыс. руб. (2021 год) и мотокультиватор за 27 тыс. руб. (2023 год). Отдельным эпизодом он назвал установку спортивной площадки: договор, по его словам, оформили на него, а оплату около 250 тыс. руб. он провёл через банк; монтажом занимались специалисты из Новосибирска. Свидетель также упомянул замену двери и установку рольставен (около 20 тыс. руб.), закупку антифриза и крепежа (порядка 6 тыс. руб.), доставку дров и прочие хозяйственные траты.