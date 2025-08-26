На процессе по делу экс-министра Куприянова допросили ключевого свидетеля

На втором заседании слово дали свидетелю обвинения — экс-директору Марьяновского психоневрологического интерната Валерию Башурову.
Как сообщает РИА «Омск-информ», по словам Башурова, «непрофильные» поручения от тогдашнего руководителя он начал получать ещё в 2018 году — в числе первых покупок был саквояж, который он оплатил из личных средств и передал министру без компенсации. Далее, утверждает свидетель, просьбы стали регулярными и касались домовладения тёщи Куприянова в Любино-Малоросском: от мелочёвки для хозяйства до дорогостоящего оборудования.
Башуров сообщил, что за свой счёт приобретал и доставлял материалы и технику, в том числе газонокосилку Bosch примерно за 42 тыс. руб. (2021 год) и мотокультиватор за 27 тыс. руб. (2023 год). Отдельным эпизодом он назвал установку спортивной площадки: договор, по его словам, оформили на него, а оплату около 250 тыс. руб. он провёл через банк; монтажом занимались специалисты из Новосибирска. Свидетель также упомянул замену двери и установку рольставен (около 20 тыс. руб.), закупку антифриза и крепежа (порядка 6 тыс. руб.), доставку дров и прочие хозяйственные траты.
Ещё один эпизод — передача наличных. Башуров заявил, что передал Куприянову конверт со 100 тыс. руб.; при этом, по его словам, вопрос о возврате не обсуждался. Мотивируя, почему он соглашался на такие расходы, свидетель отметил, что опасался потерять пост директора интерната. При этом он подтвердил, что прямых угроз или обещаний карьерных преимуществ от Куприянова не слышал.
Адвокат экс-министра поставила под сомнение достоверность показаний. Защита обратила внимание на расхождения в датах и суммах: например, в материалах дела передача 100 тыс. руб. значится как эпизод 2022 года, тогда как сам Башуров называет более ранний период — 2020−2021 годы. Аналогичные нестыковки, по словам защиты, есть и по технике и спортивной площадке.
Также адвокат подчеркнула, что у следствия нет расписок, чеков и переписки, однозначно подтверждающих передачу денег лично Куприянову, а сам свидетель после покупки не видел ни газонокосилку, ни мотокультиватор и не может утверждать, где именно они использовались. Аргументы Башурова про «страх потерять работу», по мнению защиты, носят предположительный характер.
После допроса свидетеля судья Лариса Казанцева объявила перерыв до четверга, 28 августа. На следующем заседании планируют заслушать ещё двух свидетелей — от стороны обвинения и защиты. Ранее, на первом заседании, прокурор Амалия Аврамова огласила обвинительное заключение. Владимир Куприянов вину не признаёт.