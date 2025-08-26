Ричмонд
В Прикамье семейную пару обвиняют в убийстве

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей Чернушинского округа.

Мужа и жену обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц.

Как считает следствие, в прошлом году жительница Чернушинского округа пустила к себе пожить знакомую пару. У супругов на тот момент не было своего жилья, и они с радостью согласились на щедрое предложение. В качестве оплаты хозяйка попросила лишь оказывать ей посильную помощь по дому.

С течением времени в доме стали возникать ссоры и разногласия. В ходе одного из конфликтов фигурант нанес хозяйке многочисленные удары по голове и туловищу молотком и топором. Его жена тоже не осталась в стороне и выместила на несчастной все накопившиеся обиды. Потерпевшая скончалась от травм на месте.

Уголовное дело будет рассматривать Пермский краевой суд.