В Прикамье семейную пару обвиняют в убийстве

Мужа и жену обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц.
Как считает следствие, в прошлом году жительница Чернушинского округа пустила к себе пожить знакомую пару. У супругов на тот момент не было своего жилья, и они с радостью согласились на щедрое предложение. В качестве оплаты хозяйка попросила лишь оказывать ей посильную помощь по дому.
С течением времени в доме стали возникать ссоры и разногласия. В ходе одного из конфликтов фигурант нанес хозяйке многочисленные удары по голове и туловищу молотком и топором. Его жена тоже не осталась в стороне и выместила на несчастной все накопившиеся обиды. Потерпевшая скончалась от травм на месте.
Уголовное дело будет рассматривать Пермский краевой суд.