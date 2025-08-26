Силы ПВО за ночь сбили 43 украинских беспилотника над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 43 украинских беспилотника над регионами России. Об этом во вторник, 26 августа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Новость дополняется.
