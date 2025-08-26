Прямо на улице в Уфе сгорела дотла Daewoo Nexia

Как сообщает МЧС, за прошедшие сутки в Башкирии не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. На водных объектах республики произошло одно происшествие. Огнеборцами потушено 19 пожаров, а для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий спасатели привлекались три раза.