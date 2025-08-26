Ричмонд
Прямо на улице в Уфе сгорела дотла Daewoo Nexia

В Уфе ночью загорелся Daewoo Nexia.

Источник: МЧС Башкирии

Сегодня ночью, 26 августа, на улице Гази Загитова в Ленинском районе Уфы произошел пожар в автомобиле Daewoo Nexia. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Пожарные расчеты ведомства прибыли на место и ликвидировали открытое горение. Пострадавших в результате инцидента нет. Владелец автомобиля и причина возгорания устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС.

Как сообщает МЧС, за прошедшие сутки в Башкирии не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. На водных объектах республики произошло одно происшествие. Огнеборцами потушено 19 пожаров, а для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий спасатели привлекались три раза.