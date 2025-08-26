Почти полсотни беспилотников сбиты над Россией: карта атак 26 августа

Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что в небе над Миллеровским, Чертковским, Тарасовским, Кашарским и Неклиновским районами отражена атак дронов. Точное их количество пока не уточняется. Никто из местных жителей не пострадал. Отмечается, что в селе Новобессергеневка Неклиновского района в шести частных домах выбиты стекла, двери, а стены и крыши получили многочисленные повреждения от осколков. Также в одном из домов частично обрушились стена и кровля. Помимо этого, фрагментами БПЛА поврежден автомобиль. Муниципальная комиссия проведет оценку причиненного ущерба в течение текущего дня, а местным жителям будет предоставлена необходимая помощь.