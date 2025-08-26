В Красноярском крае спасен мужчина, дрейфовавший на лодке с телом брата

По информации, инцидент произошел четыре дня назад, когда два брата отправились на рыбалку на моторной лодке. В течение первых дней они регулярно выходили на связь с родственниками. Однако вскоре один из мужчин скончался. Второй брат позвонил племяннику и сообщил о случившемся, отметив, что теперь дрейфует по течению с телом покойного. После этого звонка племянник немедленно обратился в экстренные службы.