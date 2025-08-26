В Красноярском крае спасен мужчина, дрейфовавший на лодке с телом брата

Об этом сообщили в КГБУ «Спасатель».
По информации, инцидент произошел четыре дня назад, когда два брата отправились на рыбалку на моторной лодке. В течение первых дней они регулярно выходили на связь с родственниками. Однако вскоре один из мужчин скончался. Второй брат позвонил племяннику и сообщил о случившемся, отметив, что теперь дрейфует по течению с телом покойного. После этого звонка племянник немедленно обратился в экстренные службы.
Спасатели оперативно выехали к месту происшествия вместе с полицейским. На служебном плавсредстве они нашли дрейфующую лодку всего через 20 минут. Внутри находились как выживший брат, так и тело его погибшего родственника. Погибшего передали медикам, а выжившего — сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Напомним, что похожая ситуация произошла осенью прошлого года. Красноярцы отправились в плавание на лодке катамаранного типа. Они хотели увидеть китов, проплыв Сахалинский залив. Лодка сломалась, первым от голода и обезвоживания погиб подросток, затем обезумел его отец. Лишь Михаилу удалось выжить, он два месяца дрейфовал в море, пил дождевую воду, чудом его заметили рыбаки 14 октября. Все это время Михаил плавал с телами родственников.