Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над 15 регионами России ночью сбили 43 украинских беспилотника

Силы ПВО отражали атаки в период с 00:00 до 06:10 мск.

Источник: Аргументы и факты

Дежурные средства противовоздушной обороны России ночью сбили над территорией страны 43 украинских беспилотника, проинформировало Министерство обороны РФ.

По 6 летательных аппаратов перехватили в Ленинградской, Рязанской и Тульской областях, 5 — в Волгоградской, 4 — в Брянской, по 3 — в Орловской и Псковской, по 2 — в Белгородской и Курской, по 1 — в Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской, уточнило ведомство.

Атаки отражались в период с 00:00 до 06:10 мск, отметило министерство. До этого, с 20:00 до полуночи, силы ПВО ликвидировали над Россией 37 украинских БПЛА: в Брянской, Ростовской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Калужской областях и над Черным морем.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше