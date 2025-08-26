Над 15 регионами России ночью сбили 43 украинских беспилотника

Дежурные средства противовоздушной обороны России ночью сбили над территорией страны 43 украинских беспилотника, проинформировало Министерство обороны РФ.
По 6 летательных аппаратов перехватили в Ленинградской, Рязанской и Тульской областях, 5 — в Волгоградской, 4 — в Брянской, по 3 — в Орловской и Псковской, по 2 — в Белгородской и Курской, по 1 — в Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской, уточнило ведомство.
Атаки отражались в период с 00:00 до 06:10 мск, отметило министерство. До этого, с 20:00 до полуночи, силы ПВО ликвидировали над Россией 37 украинских БПЛА: в Брянской, Ростовской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Калужской областях и над Черным морем.