Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин взял на контроль дело о похищении ребёнка в Хабаровском крае

Председатель СК России запросил доклад о ходе уголовного дела по делу о похищении 13-летнего мальчика.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично взял на контроль расследование уголовного дела по факту похищения несовершеннолетнего в Хабаровском крае, — сообщает телеграм-канал Хабаровский следком.

Следственными органами СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено дело в отношении двух жителей поселка Хор, подозреваемых в похищении 13-летнего мальчика. По ходатайству следствия суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Бастрыкин поручил руководителю СУ по Хабаровскому краю и ЕАО Сергею Белянскому доложить о ходе расследования, чтобы процесс шел под строгим контролем центрального аппарата СК.