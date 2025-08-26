Бастрыкин взял на контроль дело о похищении ребёнка в Хабаровском крае

Следственными органами СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено дело в отношении двух жителей поселка Хор, подозреваемых в похищении 13-летнего мальчика. По ходатайству следствия суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.