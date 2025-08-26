Ричмонд
За ночь над регионами РФ было сбито 43 украинских БПЛА

В ночь на 26 августа над регионами РФ было сбито 43 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшее число БПЛА было сбито над территорией Ленинградской области, заявили в МО РФ.

«С полуночи до 06:10 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата», — заявило ведомство в telegram-канале. Наибольшее число БПЛА было сбито над территориями Ленинградской, Рязанской и Тульской областями — по шесть беспилотников.

Сообщается о пяти БПЛА уничтоженных над территорией Волгоградской области, четырех над территорией Брянской области. Также поступила информация о перехваченных беспилотниках над Орловской и Псковской областями — по три БПЛА. По два беспилотника сбито над Белгородской и Курской областями. И по одному беспилотнику над территориями Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областей.

