Над Брянской областью уничтожены четыре БПЛА

В Брянской области отразили атаку БПЛА.
Над территорией Брянской области силами ПВО уничтожено четыре беспилотника. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.
«Уничтожены четыре БПЛА», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы.
Как сообщили региональные власти, в результате инцидента полностью отсутствуют какие-либо разрушения инфраструктуры и пострадавшие среди гражданского населения. На месте работают оперативные службы и специалисты для проведения необходимых мероприятий.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше