Над Брянской областью уничтожены четыре БПЛА

Над территорией Брянской области силами ПВО уничтожено четыре беспилотника. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

В Брянской области отразили атаку БПЛА.

«Уничтожены четыре БПЛА», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы.

Как сообщили региональные власти, в результате инцидента полностью отсутствуют какие-либо разрушения инфраструктуры и пострадавшие среди гражданского населения. На месте работают оперативные службы и специалисты для проведения необходимых мероприятий.

