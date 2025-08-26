Ричмонд
Главу краснодарского отделения ДОСААФ Бориса Левитского арестовали

Глава ДОСААФ Кубани арестован по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Источник: Комсомольская правда

Председатель регионального отделения ДОСААФ России в Краснодарском крае Борис Левитский стал фигурантом уголовного дела. Следствие предъявило ему обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Как стало известно, Левитского задержали в Краснодарском крае и доставили в Москву для проведения необходимых следственных действий. В настоящее время он находится под арестом в столичном следственном изоляторе, сообщает ТАСС.

Борису Левитскому грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Согласно информации, представленной на официальном сайте регионального отделения ДОСААФ, Левитский возглавлял организацию с 2017 года. До этого, в период с 2001 по 2016 годы, он занимал руководящие должности в структурах «Газпрома», включая «Кубань газпром» и «Газпром добыча Краснодар». С 2012 по 2022 год Левитский являлся депутатом Законодательного собрания Краснодарского края, где входил в состав комитета по вопросам военной безопасности, воспитания молодежи и делам казачества.

Ранее сообщалось, что следствие по делу бывшего мэра Сочи Копайгородского и его жены завершено, им предъявили окончательные обвинения по делу о коррупции.