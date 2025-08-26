Главу краснодарского отделения ДОСААФ Бориса Левитского арестовали

Согласно информации, представленной на официальном сайте регионального отделения ДОСААФ, Левитский возглавлял организацию с 2017 года. До этого, в период с 2001 по 2016 годы, он занимал руководящие должности в структурах «Газпрома», включая «Кубань газпром» и «Газпром добыча Краснодар». С 2012 по 2022 год Левитский являлся депутатом Законодательного собрания Краснодарского края, где входил в состав комитета по вопросам военной безопасности, воспитания молодежи и делам казачества.