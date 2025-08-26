Женщина в Челябинской области пронесла в суд помаду с электрошокером.

Жительница Миасса попыталась пронести на заседание городского суда губную помаду, где был спрятан электрошокер. Об этом рассказало издание 1obl.ru. Устройство обнаружили при досмотре через металлодетектор.
«Перед входом в зал пристав попросил ее выложить все запрещенные предметы. Женщина выполнила его требование. Однако выложила не все: при проходе через рамку сработал световой индикатор. Пристав повторил требование, после чего женщина нехотя достала помаду “с секретом”», — пояснили в издании.
Цель ее поступка пока не ясна. Электрошокер изъяли, порядок судебного процесса не нарушен.