В Подмосковье задержан коллектор из Дагестана: в день звонил до 300 раз

Деятельность коллектора пресекли сотрудники уголовного розыска в Солнечногорском городском округе Подмосковья.
Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, житель Волгоградской области, ранее бравший кредит в микрофинансовой конторе в Зеленограде, но полностью его погасивший, стал жертвой вымогательства со стороны «выбивальщиков» долгов. В день ему звонили до 300 раз, угрожая расправой и требуя вернуть несуществующий долг в 120 тысяч рублей. Мужчина выплатил 70 тысяч, однако звонки не прекратились, и он обратился в полицию.
В результате оперативных мероприятий был задержан 39-летний уроженец Дагестана, ранее работавший заместителем директора в микрофинансовой организации. У него изъяли большую базу данных клиентов и множество мобильных телефонов. Проверяется причастность вымогателя к аналогичным преступлениям.