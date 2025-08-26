В Подмосковье задержан коллектор из Дагестана: в день звонил до 300 раз

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, житель Волгоградской области, ранее бравший кредит в микрофинансовой конторе в Зеленограде, но полностью его погасивший, стал жертвой вымогательства со стороны «выбивальщиков» долгов. В день ему звонили до 300 раз, угрожая расправой и требуя вернуть несуществующий долг в 120 тысяч рублей. Мужчина выплатил 70 тысяч, однако звонки не прекратились, и он обратился в полицию.