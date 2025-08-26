Ричмонд
В Самарской области расследуют ДТП с погибшими подростками

Авария с двумя несовершеннолетними произошла в Самарской области вечером в понедельник, 25 августа.

Источник: Коммерсантъ

Происшествие случилось в 21:55 (MSK+1) на обочине строящегося участка автомагистрали Центральной вблизи городского поселения Петра Дубрава. Начата проверка. Об этом сообщает прокуратура Волжского района.

Автомобиль марки Hyundai сбил двух стоявших на обочине подростков. Они погибли на месте аварии.

Водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован. Также помощь медиков потребовалась еще одному подростку, который находился на месте ДТП с погибшими.

Прокуратура намерена проверить соблюдение требований закона о безопасности дорожного движения на строящемся участке дороги. Контрольный орган даст оценку действиям ответственных лиц.