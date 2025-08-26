Ричмонд
В Братске обеспечивают безопасность из-за выходов медведей к людям

Следы зверя заметили возле железнодорожной станции «Раздолье».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске полицейские с охотоведами обеспечивают безопасность из-за выходов медведей к людям. В дежурную часть обратились еще несколько местных жителей с сообщением о наличии медвежьих следов возле железнодорожной станции «Раздолье».

— На одном из участков косолапого заинтересовали отходы еды для кормления домашних животных, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Специалисты оперативно выехали на место и обезвредили животное. Никто из людей не пострадал. Параллельно ведутся поиски другого зверя, которого заметили в садоводствах «Чайка» и «Таежный ключ» поселка Зяба. Там медведь поломал ветки на плодовых деревьях и оставил следы в районе леса.

Правоохранители просит жителей сообщать о появлении крупных животных рядом с населенными пунктами и не взаимодействовать с дикими зверями.