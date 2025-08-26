В Братске обеспечивают безопасность из-за выходов медведей к людям

Специалисты оперативно выехали на место и обезвредили животное. Никто из людей не пострадал. Параллельно ведутся поиски другого зверя, которого заметили в садоводствах «Чайка» и «Таежный ключ» поселка Зяба. Там медведь поломал ветки на плодовых деревьях и оставил следы в районе леса.