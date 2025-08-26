Илон Маск высказал мнение о нелегитимных правительствах

Маск разобрал критерии легитимности власти.
Любое правительство, допускающее уничтожение собственного народа, не может считаться законным. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск.
«Любое правительство, которое уничтожает свой собственный народ, не является легитимным», — написал Маск на своей странице в соцсети Х. Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что Маск приостановил создание своей партии, чтобы не привлечь избирателей Республиканской партии, однако сам предприниматель опроверг эту информацию.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Он не популярен": власти США отреагировали на создание Маском своей партии.
В июле он анонсировал создание политической организации «Партия Америки». Маск заявлял, что она может поддержать кандидата на выборах 2028 года, но в ближайшие 12 месяцев акцент будет на выборах в палату представителей и сенат.
Илон Маск ранее также превратил украинского лидера Владимира Зеленского в объект сатирических мемов. Бизнесмен согласился с мнением, что Зеленский соответствует определению диктатора из-за закрытия телеканалов задолго до конфликта.