В омском Минздраве сообщили о состоянии мужчины после нападения медведя

Как сообщили «СуперОмску» в Минздраве Омской области, в Седельниковскую ЦРБ обратился местный житель, пострадавший после встречи с медведем в лесу.
«Зверь нанес мужчине множественные рваные раны по всему телу. Пострадавшего доставили в медучреждение местные жители попутным транспортом. Мужчине оказали помощь в условиях ЦРБ. Транспортировка в город не потребовалась. Состояние при поступлении удовлетворительное. В настоящее время пациент находится в стационаре под наблюдением медиков, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — заявили «СуперОмску» в Минздраве.
«СуперОмск» уже сообщал о возрастающем числе медведей в Омской области. К примеру, в 2015 году, по данным Минприроды, косолапых насчитывалось 909, тогда как в 2024-м — 2 475. Как объяснил «СуперОмску» охотник, поскольку охоты на медведя все меньше, они смелеют, меньше боятся людей и все больше подходят к селениям.