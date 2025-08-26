В омском Минздраве сообщили о состоянии мужчины после нападения медведя

«СуперОмск» уже сообщал о возрастающем числе медведей в Омской области. К примеру, в 2015 году, по данным Минприроды, косолапых насчитывалось 909, тогда как в 2024-м — 2 475. Как объяснил «СуперОмску» охотник, поскольку охоты на медведя все меньше, они смелеют, меньше боятся людей и все больше подходят к селениям.