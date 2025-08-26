Сын альпинистки Наговициной обратился к генпрокурору и главе СК РФ

Наталья Наговицина оказалась в бедственном положении 12 августа. Во время спуска с пика Победы она сломала ногу и не смогла продолжить путь. С тех пор женщина находится в палатке на горном выступе на высоте более семи тысяч метров. С момента происшествия было предпринято три попытки спасения россиянки, однако все они завершились неудачей. Ранее поступило сообщение о завершении поисково-спасательных работ в районе пика Победы. Несмотря на то, что спасатели располагают точными координатами местонахождения Натальи Наговициной, подтвердить факт ее гибели пока невозможно. С 20 августа женщина не подает признаков жизни.