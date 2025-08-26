Сын альпинистки Наговициной просит СКР и МИД РФ помочь спасти его маму

Публичное обращение с призывом Михаил Наговицин опубликовал на своей странице в социальной сети вечером 25 августа. Мужчина рассказал, что его мама была оставлена на вершине пика Победы на высоте более семи тысяч метров 12 августа. Тем не менее, сын альпинистки убеждён, что она жива.
В качестве доказательства Михаил приводит видео, снятое через неделю с момента потери связи с Натальей.
«Моя мама опытный альпинист, имеет 2 спортивный разряд в альпинизме, обладает крепким здоровьем и отличной физической формой. На видео, полученном мной от maga.fpv, отчётливо видно, что спустя 7 дней после потери связи, она активно машет рукой, полна сил. Я убеждён, что моя мама до настоящего времени жива», — написал Михаил Наговицин на своей странице.
Мужчина отметил, что по прогнозам благоприятные погодные условия продлятся не более двух дней, а после спасти женщину не получится. Обращение сына альпинистки адресовано сразу нескольким инстанциям и их руководителям. В частности, Михаил обратился к главе СК РФ, генеральному прокурору РФ, Министерству иностранных дел РФ и послу России в Кыргызской Республике.
Сын Натальи Наговициной попросил ведомства организовать вылет дрона с видеосъёмкой и в случае подтверждения факта того, что женщина жива, провести спасательную операцию.
Напомним, 25 августа в Сети появилась информация о том, что попытки спасти застрявшую на пике Победы альпинистку были прекращены. Поднять вертолёт, который мог дать шанс на спасение, не удалось из-за погоды, а прибывшие из Италии спасатели приняли решение возвращаться домой.