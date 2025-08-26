Сын альпинистки Наговициной просит СКР и МИД РФ помочь спасти его маму

Публичное обращение с призывом Михаил Наговицин опубликовал на своей странице в социальной сети вечером 25 августа. Мужчина рассказал, что его мама была оставлена на вершине пика Победы на высоте более семи тысяч метров 12 августа. Тем не менее, сын альпинистки убеждён, что она жива.