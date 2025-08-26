В Рязанской области рассказали об отражении атаки ВСУ

В Рязанской области отражена атака БПЛА.
В ночь на 26 августа над территорией Рязанской области средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы было уничтожено шесть беспилотников. Об этом рассказал глава региона Павел Малков.
«Сбиты шесть БПЛА», — написал Малков в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате инцидента отсутствуют пострадавшие среди гражданского населения. Сообщается, что в одном из населенных пунктов обломки беспилотного аппарата повредили кровлю частного домовладения, однако возникшее возгорание было оперативно ликвидировано.
Малков подтвердил, что в настоящее время проводится оценка нанесенного материального ущерба. Подчеркивается, что ситуация в регионе остается под контролем, все экстренные службы функционируют в штатном режиме.