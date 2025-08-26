Омич разбил стекло микроавтобуса из-за дорожного конфликта

44-летний омич напал на водителя маршрутки и перепугал пассажиров. Конфликт на дороге разгорелся вечером 23 августа. Сейчас в отношении мужчины следственными органами возбуждено уголовное дело. Подробности рассказали в прокуратуре Омской области. Как рассказали в надзорном ведомстве, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал в автомобиле «Лада Гранта», за рулем которого находилась его супруга. Во время движения между женщиной и водителем микроавтобуса «Мерседес», перевозившего пассажиров из села Харламово в Омск, произошел дорожный конфликт.
Чтобы остановить микроавтобус, автомобиль обвиняемого блокировал дорогу. После этого мужчина вышел из машины и, угрожая насилием водителю и пассажирам, нанес не менее пяти ударов металлическим молотком по лобовому стеклу автобуса. В результате конфликта был причинен имущественный ущерб владельцу пассажирского транспорта.
Прокуратура Ленинского округа города Омска признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Мужчина обвиняется по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия или угрозой его применения, а также использование предметов в качестве оружия).
Обвиняемый признал свою вину в совершении преступления. В настоящее время он задержан и помещен в изолятор временного содержания. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура Ленинского округа взяла ход расследования уголовного дела под контроль для обеспечения полноты и объективности проверки всех обстоятельств произошедшего. Санкция статьи, по которой обвиняется мужчина, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.