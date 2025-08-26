Омич разбил стекло микроавтобуса из-за дорожного конфликта

Обвиняемый признал свою вину в совершении преступления. В настоящее время он задержан и помещен в изолятор временного содержания. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура Ленинского округа взяла ход расследования уголовного дела под контроль для обеспечения полноты и объективности проверки всех обстоятельств произошедшего. Санкция статьи, по которой обвиняется мужчина, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.