В МИД РФ озвучили данные о погибших от ударов ВСУ за неделю

«За неделю с 18 по 24 августа от обстрелов украинских нацистов пострадали 140 мирных жителей», — заявил Мирошник в своем telegram-канале. Он отметил, что ранены 121 человек, включая восьмерых несовершеннолетних. Погибли 19 человек, в том числе и один ребенок. По словам посла, за неделю ВСУ выпустили по гражданским целям на территории РФ не менее 2357 боеприпасов.