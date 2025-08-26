В Новосибирской области почтальон украла пенсию у инвалида

Татарский районный суд признал 36-летнюю жительницу Усть-Тарки виновной в краже. Было установлено, что в сентябре и октябре 2024 года женщина дважды похитила более 30 тысяч рублей, которые должна была выдать местному жителю в качестве пенсии по инвалидности.