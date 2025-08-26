Ричмонд
В Новосибирской области почтальон украла пенсию у инвалида

Женщина дважды похитила более 30 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области суд вынес приговор почтальону за кражу денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Татарский районный суд признал 36-летнюю жительницу Усть-Тарки виновной в краже. Было установлено, что в сентябре и октябре 2024 года женщина дважды похитила более 30 тысяч рублей, которые должна была выдать местному жителю в качестве пенсии по инвалидности.

Во время судебного разбирательства подсудимая полностью возместила причиненный ущерб.

Суд назначил ей наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием пяти процентов от заработка в доход государства.