В Новосибирской области почтальон украла пенсию у инвалида

В Новосибирской области суд вынес приговор почтальону за кражу денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Татарский районный суд признал 36-летнюю жительницу Усть-Тарки виновной в краже. Было установлено, что в сентябре и октябре 2024 года женщина дважды похитила более 30 тысяч рублей, которые должна была выдать местному жителю в качестве пенсии по инвалидности.
Во время судебного разбирательства подсудимая полностью возместила причиненный ущерб.
Суд назначил ей наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием пяти процентов от заработка в доход государства.