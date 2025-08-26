Сын альпинистки Наговициной попросил СКР и генпрокурора помочь спасти мать

Наталья Наговицина 12 августа сломала ногу на высоте более 7 тыс. м. В МЧС говорили, что она застряла в зоне «летальной адаптации», и шансы на ее спасение оценивали как минимальные. На 25 августа была запланирована последняя попытка спасти женщину: БПЛА должен был подняться к ней и подтвердить, что она подает признаки жизни, после чего к ней направили бы специальный вертолет. Из-за непогоды это сделать не удалось.