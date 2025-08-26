Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын альпинистки Наговициной попросил СКР и генпрокурора помочь спасти мать

Михаил Наговицин, сын застрявшей на пике Победы альпинистки Натальи Наговициной, направил обращения главе СКР, генпрокурору и министру иностранных дел. Он попросил их помочь спасти мать, сообщает RT.

Источник: РИА "Новости"

Михаил рассказал, что получил видео с дрона, на которых видно, что даже спустя семь дней после потери связи его мать «активно машет рукой, полна сил». Он подчеркнул, что мать является опытной спортсменкой и обладает хорошим здоровьем. Он уверен, что женщина до настоящего времени жива.

По словам господина Наговицина, в следующие два дня ожидается хорошая погода, а после этого спасательную операцию уже нельзя будет провести.

Он попросил помочь в организации аэровидеосъемки района пика Победы с помощью дронов, чтоб подтвердить, что альпинистка жива. «В случае подтверждения данного факта организовать спасательную операцию», — говорится в его обращении.

Наталья Наговицина 12 августа сломала ногу на высоте более 7 тыс. м. В МЧС говорили, что она застряла в зоне «летальной адаптации», и шансы на ее спасение оценивали как минимальные. На 25 августа была запланирована последняя попытка спасти женщину: БПЛА должен был подняться к ней и подтвердить, что она подает признаки жизни, после чего к ней направили бы специальный вертолет. Из-за непогоды это сделать не удалось.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше