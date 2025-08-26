Раскрыто требование США о выдаче российского баскетболиста Касаткина из Франции

Даниил Касаткин — воспитанник московской СШОР ЦСКА, который сразу после окончания школы отправился в США и поступил в Университет штата Пенсильвания. За команду учебного заведения он провёл несколько игр в NCAA, после чего вернулся в Россию. На родине Касаткин подписал контракт с клубом «Химки-Подмосковье» и продолжил обучение в американском университете дистанционно, получая образование в области организационных коммуникаций.