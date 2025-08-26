Раскрыто требование США о выдаче российского баскетболиста Касаткина из Франции

Соединённые Штаты Америки направили во французское МИД документы с требованием экстрадиции российского баскетболиста Даниила Касаткина, который был задержан в парижском аэропорту в начале июня. Об этом сообщил адвокат спортсмена Фредерик Бело «ТАСС».
По информации прокуратуры, запрос от американских властей поступил в французское внешнеполитическое ведомство 19 августа текущего года. Бело отметил, что защита не получала официальные документы и подала ходатайство о немедленном освобождении Касаткина председателю следственной палаты Апелляционного суда Парижа и генеральному прокурору. Рассмотрение экстрадиционного запроса назначено на 27 августа.
Касаткин был задержан в аэропорту Шарль-де-Голль 21 июня по запросу США, где его подозревают в причастности к деятельности хакерской группы, применявшей программы-вымогатели против американских компаний и государственных учреждений.
9 июля 2025 года следственная палата парижского суда, изучив ходатайство защиты о его освобождении, оставила спортсмена под стражей, несмотря на предоставленные гарантии, включая обязательство находиться на территории Франции и внесение залога.
Даниил Касаткин — воспитанник московской СШОР ЦСКА, который сразу после окончания школы отправился в США и поступил в Университет штата Пенсильвания. За команду учебного заведения он провёл несколько игр в NCAA, после чего вернулся в Россию. На родине Касаткин подписал контракт с клубом «Химки-Подмосковье» и продолжил обучение в американском университете дистанционно, получая образование в области организационных коммуникаций.
