В ВСУ хотят избежать расстрела за оставление позиций.
Подразделения ВСУ предпринимают попытки поджога собственных позиций в районе Серебрянского лесничества на территории ЛНР. Сообщается, что подобные действия предпринимаются с целью создания предлога для самовольного оставления позиций. Об этом рассказал командир батальона спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным Шрам.
«Чтобы их просто не расстреливали заградотряды ВСУ — поджигают позиции и преподносят это как прилет», — передает слова военного РИА Новости. Он добавил, что такие методы позволяют украинским военнослужащим представить командованию ситуацию как «героическую оборону до последнего». Уточняется, что при этом уничтожаются оборонительные сооружения, которые могли бы быть использованы российскими подразделениями.
Данная информация поступает на фоне успешного продвижения российских войск на данном участке фронта. Ранее сообщалось о прорыве линии обороны противника на глубину до пяти километров в районе Серебрянского леса, а также о взятии под контроль ряда населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области.