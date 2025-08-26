Mash: около пяти тысячи бойцов ВСУ рискуют попасть в окружение в ДНР

Данное окружение будет четвертым крупным за последнее время, указано в сообщении.
В ДНР под Северодвинском около 5000 солдат ВСУ могут оказаться в окружении. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Около 5000 бойцов ВСУ рискуют попасть в окружение наших военных под Северском в ДНР», — указано в посте. Также отмечается, что это будет четвертый крупный котел от ВС РФ за последнее время.
По имеющейся информации, подразделения ВС РФ продолжают наступление после взятия под контроль населенного пункта Серебрянка, что привело к открытию фланга для дальнейшего продвижения на Северск. Одновременно российские войска осуществляют продвижение с направлений Ивано-Дарьевки и Спорного, а также развивают наступательные действия с южного направления.
Ранее российские военные сообщали о практически полном уничтожении 53-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянских лесов, расположенных у города Северск. Тогда отмечалось, что украинское подразделение потеряло боеспособность, а российские войска продолжили активное наступление, что создало угрозу окружения для оставшихся сил ВСУ в этом районе.