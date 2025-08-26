Москва
Силы ПВО отбили ночную атаку шести дронов ВСУ над Рязанской областью

Ночью над Рязанской областью российские системы ПВО и РЭБ сбили шесть украинских дронов, направлявшихся в регион. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор Павел Малков.

Источник: Life.ru

«По предварительной информации, пострадавших нет. В Рязанском районе обломки беспилотника упали во двор частного дома, повреждена крыша», — написал глава области.

Возникшее возгорание было быстро потушено специалистами. Сейчас проводится оценка материального ущерба.

Ранее Life.ru рассказывал, что в ходе атаки украинских дронов по городу Рыльску Курской области был ранен один человек. 38-летний мужчина получил слепое осколочное ранение мягких тканей левой голени. Местный житель был оперативно доставлен в больницу.