Силы ПВО отбили ночную атаку шести дронов ВСУ над Рязанской областью

«По предварительной информации, пострадавших нет. В Рязанском районе обломки беспилотника упали во двор частного дома, повреждена крыша», — написал глава области.
Возникшее возгорание было быстро потушено специалистами. Сейчас проводится оценка материального ущерба.
Ранее Life.ru рассказывал, что в ходе атаки украинских дронов по городу Рыльску Курской области был ранен один человек. 38-летний мужчина получил слепое осколочное ранение мягких тканей левой голени. Местный житель был оперативно доставлен в больницу.