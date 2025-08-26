Дрозденко рассказал о последствиях атаки ВСУ в Ленобласти

Пострадавших среди местных жителей нет.
При отражении атаки БПЛА в Сланцевском районе Ленобласти осколками были повреждены стекла трех частных домов и автомобиль. Об этом сообщил губернатор области Александр Дрозденко.
«При отражении атаки БПЛА в Сланцевском районе осколками повреждены стекла трех частных домов и автомобиль в деревне Загорье», — написал Дрозденко в своем telegram-канале. Пострадавших среди местных жителей нет. Губернатор поручил местной администрации оперативно определить размер ущерба.
Ранее сообщалось, что силы ПВО успешно отразили атаку более чем десяти беспилотников в Ленобласти. Воздушные цели были нейтрализованы преимущественно над Кингисеппским и Лужским районами.