Экс-главу Волжского района Макридина оправдали за смерть женщины

Суд Октябрьского района Самары 10 апреля признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства. Приговор был обжалован, и 22 августа облсуд вынес оправдательное решение. Его текст пока не опубликован. Но журналисту Волга Ньюс удалось связаться с родными погибшей женщины: вероятно, решение будет обжаловано в кассационной инстанции.