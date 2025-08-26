Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельное ДТП в Румынии: Микроавтобус, следовавший по маршруту Молдова-Италия, попал в серьёзную аварию — погибла женщина

Трагическая авария произошла на трассе недалеко от города Сэболчу, в направлении муниципия Орадя.

Источник: Комсомольская правда

Микроавтобус, следовавший по маршруту Молдова-Италия, попал в серьёзную аварию в Румынии.

Трагическое ДТП произошло утром 22 августа, на трассе недалеко от города Сэболчу, в направлении муниципия Орадя.

По данным расследования, 24-летний гражданин Молдовы, не справившись с управлением, врезался в металлическое ограждение предмостного укрепления и вылетел в кювет.

В микроавтобусе, перевозившем груз, находились 3 человека — двое мужчин и женщина. В результате ДТП коробки упали на женщину, в результате чего её зажало. Пострадавшую доставили в больницу, но врачам не удалось её спасти — она скончалась.

Мужчины 48 и 24 лет получили травмы и были госпитализированы. Согласно предварительным данным, 48-летний пациент, который является собственником транспортной компании, находится в тяжелом состоянии.