Смертельное ДТП в Румынии: Микроавтобус, следовавший по маршруту Молдова-Италия, попал в серьёзную аварию — погибла женщина

Микроавтобус, следовавший по маршруту Молдова-Италия, попал в серьёзную аварию в Румынии.
Трагическое ДТП произошло утром 22 августа, на трассе недалеко от города Сэболчу, в направлении муниципия Орадя.
По данным расследования, 24-летний гражданин Молдовы, не справившись с управлением, врезался в металлическое ограждение предмостного укрепления и вылетел в кювет.
В микроавтобусе, перевозившем груз, находились 3 человека — двое мужчин и женщина. В результате ДТП коробки упали на женщину, в результате чего её зажало. Пострадавшую доставили в больницу, но врачам не удалось её спасти — она скончалась.
Мужчины 48 и 24 лет получили травмы и были госпитализированы. Согласно предварительным данным, 48-летний пациент, который является собственником транспортной компании, находится в тяжелом состоянии.