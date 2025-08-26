В Сызранском районе шторм на Волге перевернул надувную лодку с людьми

В понедельник, 25 августа в Сызранском районе на реке Волга разыгрался шторм. В районе поселка Переволоки высокая волна перевернула надувную лодку, в которой находились 62-летний мужчина и 43-летняя женщина, и они оказались в воде.
В 17:53 для оказания помощи терпящим бедствие людям на спасательном катере вышли спасатели Поисково-спасательного отряда города Октябрьск. Чтобы добраться до места происшествия спасателям потребовалось около часа. Работа спасателей осложнялась высокой волной и мелководьем. Все закончилось благополучно — мужчину и женщину достали из воды и в 19:10 доставили на берег.
Медицинская помощь спасённым не потребовалась, сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области и в ГУ МЧС региона.