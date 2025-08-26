В Сызранском районе шторм на Волге перевернул надувную лодку с людьми

В 17:53 для оказания помощи терпящим бедствие людям на спасательном катере вышли спасатели Поисково-спасательного отряда города Октябрьск. Чтобы добраться до места происшествия спасателям потребовалось около часа. Работа спасателей осложнялась высокой волной и мелководьем. Все закончилось благополучно — мужчину и женщину достали из воды и в 19:10 доставили на берег.