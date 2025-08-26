Ричмонд
Новосибирца, который разрисовал дверь соседей и поджёг её, задержали

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирца, который чёрной краской нарисовал крест на двери соседей, а затем облил все вокруг бензином и поджёг, задержали. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, что все произошло подъезде дома № 96/3 по улице Сухарной. Хулигана задержали 25 августа.

— Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, — добавили в пресс-службе.

За умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений путём поджога мужчине грозит до пяти лет принудительных работ или лишение свободы на тот же срок.