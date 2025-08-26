В российском городе экстренно сел самолет, следовавший из Лондона в Пекин

Для пассажиров теперь возникает новая сложность: их размещение на время ожидания резервного борта, так как вместить всех в зоне транзита невозможно. Дополнительной проблемой может стать оплата гостиниц, поскольку у иностранных граждан не работают зарубежные банковские карты на территории России.