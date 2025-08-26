В российском городе экстренно сел самолет, следовавший из Лондона в Пекин

Причиной незапланированного приземления, по данным телеграм-канала Baza, стал отказ одного из двигателей. Экипаж принял решение о посадке, выбор на Нижневартовск пал из-за благоприятных погодных условий и наличия длинной взлетно-посадочной полосы, способной принять широкофюзеляжный самолет.
Посадка была выполнена штатно, на одном двигателе, без запроса помощи аварийных служб. Персонал аэропорта оперативно организовал встречу воздушного судна.
Для пассажиров теперь возникает новая сложность: их размещение на время ожидания резервного борта, так как вместить всех в зоне транзита невозможно. Дополнительной проблемой может стать оплата гостиниц, поскольку у иностранных граждан не работают зарубежные банковские карты на территории России.
