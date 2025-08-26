В Новосибирске водитель автобуса умер за рулем и протаранил три машины

НОВОСИБИРСК, 26 авг — РИА Новости. Водитель автобуса в Новосибирске скончался во время выполнения рейса, неуправляемая машина повредила три припаркованные иномарки, сообщает Госавтоинспекция региона.
«По предварительной информации, в 07.50 (03.50 мск) на территории Ленинского района города Новосибирска водитель-мужчина 1969 года рождения, управляя автобусом “Нефаз” (маршрут 60)… у дома 30 по улице Титова совершил наезд на припаркованные автомобили Toyota Mark, Cherry Tiggo, Volkswagen Polo», — говорится в сообщении.
В Госавтоинспекции пояснили, что водитель автобуса скончался на месте ДТП, причина его смерти устанавливается медицинскими работниками. Пассажиры автобуса не пострадали. В припаркованных иномарках водителей и пассажиров не было. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.