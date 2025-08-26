В Новосибирске водитель автобуса умер за рулем и протаранил три машины

В Госавтоинспекции пояснили, что водитель автобуса скончался на месте ДТП, причина его смерти устанавливается медицинскими работниками. Пассажиры автобуса не пострадали. В припаркованных иномарках водителей и пассажиров не было. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.