Подростки избили мальчика в школе Среднеуральска

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования инцидента.
Официальный канал СКР сообщает, что, несмотря на инцидент, дети продолжают учиться в одной школе. Нападавшие еще не достигли возраста уголовной ответственности.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области по данному факту расследовалось уголовное дело, которое прекращено ввиду недостижения причастными лицами возраста, с которого наступает уголовная ответственность», — добавили в ведомстве.
Но продолжается расследование уголовного дела по ст. 293 УК РФ (Халатность).
«МК-Урал» ранее писал о драке в туалете школы Среднеуральска. Тогда подрались двое подростков, один из которых после этого был доставлен в больницу. По данному инциденту начата проверка.
По предварительным данным, конфликт произошел между подростками 2007 и 2008 годов рождения. Оба нанесли друг другу телесные повреждения.