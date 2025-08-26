Омича, который напал с молотком на автобус с пассажирами, отправили в СИЗО

Прокуратура Ленинского округа Омска признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности. Мужчину обвиняют по статье «Хулиганство с применением насилия и угроз, с использованием предметов, применяемых как оружие».
По версии следствия, вечером 23 августа обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения в автомобиле Lada Granta, которым управляла его супруга. Во время движения у женщины возник дорожный конфликт с водителем микроавтобуса Mercedes, следовавшего с пассажирами из села Харламово в Омск.
После того как микроавтобус был вынужден остановиться, мужчина вышел из машины и, угрожая водителю и пассажирам, не менее пяти раз ударил по лобовому стеклу металлическим молотком. В результате был причинён имущественный ущерб.
Вину обвиняемый признал. В настоящее время он задержан и находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время будет решён вопрос о мере пресечения. Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой под контроль.