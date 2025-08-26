Летевший из Лондона в Пекин самолет вынужденно сел в Нижневартовске

Самолет авиакомпании Air China, следовавший по маршруту Лондон-Пекин, вынужденно сел в Нижневартовске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Как сообщается, Boeing 777−39L (ER) вылетел из лондонского аэропорта Хитроу и приземлился в Нижневартовске в 06:23 по московскому времени. Посадка воздушного судна прошла штатно, лайнер смог самостоятельно развернуться на полосе и доехать до перрона.
На борту находилось 311 пассажиров. Причина посадки пока официально не называлась.
«Информацию пока не можем дать, все в рабочем режиме, все хорошо», — приводит РИА Новости комментарий представителей аэропорта Нижневартовска.
Отмечается, что Уральская транспортная прокуратура взяла вынужденную посадку самолета на контроль.
Днем ранее, 25 августа, самолет Smart упал в сад в польском городе Кшицко-Вельке. Перед этим воздушное судно врезалось в жилой дом и загорелось. Сообщалось о двух жертвах.