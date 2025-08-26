Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летевший из Лондона в Пекин самолет вынужденно сел в Нижневартовске

Уральская транспортная прокуратура взяла вынужденную посадку самолета компании Air China на контроль.

Источник: Комсомольская правда

Самолет авиакомпании Air China, следовавший по маршруту Лондон-Пекин, вынужденно сел в Нижневартовске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Как сообщается, Boeing 777−39L (ER) вылетел из лондонского аэропорта Хитроу и приземлился в Нижневартовске в 06:23 по московскому времени. Посадка воздушного судна прошла штатно, лайнер смог самостоятельно развернуться на полосе и доехать до перрона.

На борту находилось 311 пассажиров. Причина посадки пока официально не называлась.

«Информацию пока не можем дать, все в рабочем режиме, все хорошо», — приводит РИА Новости комментарий представителей аэропорта Нижневартовска.

Отмечается, что Уральская транспортная прокуратура взяла вынужденную посадку самолета на контроль.

Днем ранее, 25 августа, самолет Smart упал в сад в польском городе Кшицко-Вельке. Перед этим воздушное судно врезалось в жилой дом и загорелось. Сообщалось о двух жертвах.