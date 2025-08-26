Ричмонд
В Псковской области сбито четыре БПЛА

Силами ПВО в Псковской области уничтожено четыре украинских беспилотника. Об этом рассказал глава региона Михаил Ведерников.

Пострадавших в результате атаки БПЛА нет, заявил Ведерников.

«Четыре беспилотника уничтожены», — написал Ведерников в своем telegram-канале. Он добавил, что в настоящее время угрозы для безопасности граждан и объектов инфраструктуры на территории области отсутствуют. Также отмечается, что ранее введенные ограничения на работу мобильной связи и авиасообщения полностью сняты.

Губернатор призвал жителей и гостей региона сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности. Обстановка в области находится на постоянном контроле оперативных служб и органов власти.

