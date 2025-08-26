В Перми жена погибшего в ДТП водителя грузовика отсудила 1,5 млн рублей

Жена погибшего в ДТП водителя грузовика отсудила 1,5 миллиона рублей в Перми, сообщает государственная инспекция труда.
Как рассказывает ведомство, трагедия произошла 26 июня 2022 года. Водитель АО «Держава-М» вышел на линию на грузовом автомобиле и через несколько часов попал в аварию, которая оказалась для него смертельной. Жена погибшего мужчины обратилась в суд, чтобы взыскать с работодателя компенсацию.
В обоснованиях требований женщины использовались результаты расследования инцидента, которое провела государственная инспекция труда Пермского края.
«Установлено, что при работе 26.06.2022 нарушен режим труда и отдыха водителя — с момента выхода на линию до ДТП водитель проработал почти 16 часов», — рассказали в ведомстве.
16 июля 2025 года Пермский районный суд вынес решение в пользу женщины и постановил взыскать с работодателя 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.